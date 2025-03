Un «phénomène» au PSG, l’énorme coup à 50M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier pour 50M€, Ousmane Dembélé a profité du départ de Kylian Mbappé durant l’intersaison pour devenir le nouveau leader offensif du PSG, totalisant 29 buts avant le Classique face à l’OM. De quoi impressionner Mevlut Erding, qui a eu l’occasion de rencontrer l’international français durant ses années rennaises.

Difficile d’être encore surpris de l’excellente forme d’Ousmane Dembélé. Cela fait désormais quelques mois que l’international français enchaîne les prestations XXL, devenant la nouvelle arme offensive numéro 1 du PSG avec 29 réalisations avant le Classique face à l’OM ce dimanche soir. Mevlut Erding se montre impressionné par un joueur qu’il connaît depuis longtemps.

« Aujourd'hui il est extraordinaire »

« Je l’ai rencontré quand il était au centre de formation du Stade Rennais, j’étais avec l’équipe première, s’est remémoré sur RMC l’ancien international turc. Ça m’arrivait souvent de déposer des jeunes au centre en voiture. Je l’ai souvent pris avec moi. Il était aussi marrant et aussi fort que maintenant ! Je lui disais de faire un peu de muscu ! (rires) C'était déjà un phénomène. Aujourd'hui il est extraordinaire. »

« C'est fini, il est parti, on ne l'arrêtera plus ! »

Mevlut Erding n’est pas le seul à se montrer sous le charme d’Ousmane Dembélé. « Il est définitivement lancé pour les mois et les années à venir, confiait récemment Luis Fernandez au Parisien. C'est fini, il est parti, on ne l'arrêtera plus ! Je suis vraiment content pour lui, parce qu'il a longtemps subi beaucoup de moqueries à cause de ses difficultés dans la finition. Or quand on le voyait participer au jeu, se replacer, multiplier les efforts sur son côté droit et montrer beaucoup de finesse technique, on sentait que si le déclic arrivait, il se débloquerait et prendrait confiance. Maintenant qu'il part de l'axe, mais garde énormément de liberté avec le ballon, c'est fait. »