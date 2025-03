40M€ : Le PSG a trouvé son «chef» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu de temps après son arrivée en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos avait décidé de miser sur Vitinha. Recruté contre 40M€, le milieu de terrain portugais s’impose dorénavant comme l’un des meilleurs du monde à son poste, et ne manque pas d’impressionner ses adversaires, comme cela est le cas pour Ibrahim Salah (Brest).

Une progression étincelante. Arrivé au PSG à l’été 2022 sur la pointe des pieds, Vitinha est devenu l’un des moteurs du club parisien. Numéro 17 dans le dos, le Portugais gère à merveille le tempo de la formation de Luis Enrique, lui qui aura été décisif en Ligue des Champions la saison dernière.

« S’ils décident d’accélérer, ils sont inarrêtables »

Faisant désormais partie des meilleurs joueurs à son poste, Vitinha éclabousse les pelouses de par son talent. Surtout, le joueur de 25 ans est reconnu à sa juste valeur par certains de ses adversaires. Prêté par Rennes à Brest, Ibrahim Salah s’est confié au Parisien sur cette nouvelle version du PSG. « On a affronté le Real Madrid cette saison et on avait l’impression qu’il y avait des possibilités. Mais avec Paris, c’est dur. S’ils décident d’accélérer, ils sont inarrêtables. Avant, ils cherchaient Mbappé à tout prix. Mais là, ils peuvent trouver Dembélé, Doué ou même Ramos. »

« C’est lui le boss »

Ce dernier poursuit en évoquant le maestro portugais : « Ça ressemble un peu au Barça de la grande époque, aussi parce qu’il y a Vitinha. C’est un chef. Quand il décide d’accélérer, il fait tout. Même quand les attaquants ont le ballon, c’est lui qui donne les consignes en direct, aide les milieux. Par son charisme, c’est lui le boss. »