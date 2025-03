Insultes, Homophobie... Avant l’OM, c’est la panique au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes à l’occasion du second Classique de la saison. Face à l’ennemi juré mais aussi à l’ancien parisien Adrien Rabiot, Paris craint de sérieux débordements durant la rencontre, qui pour rappel, pourrait être perdue sur tapis vert en cas d’insultes ou de chants homophobes.

Un Classique sous haute tension. En conclusion de la 26ème journée de la Ligue 1, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes. Largement victorieux au Vélodrome en début de saison (0-3), les Parisiens souhaitent offrir un superbe spectacle face à leurs supporters, assurément survoltés après la qualification des hommes de Luis Enrique pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG dans le viseur des instances avant l’OM

Cependant, ce Classique pourrait être celui de tous les dangers pour le PSG. En effet, alors que le gouvernement appuie de plus en plus sur les incidents en tribunes depuis quelques mois, les chants des Ultras Parisiens à l’encontre des joueurs de l’OM pourraient avoir de lourdes conséquences, comme l’arrêt de la rencontre, et dans le pire des cas, une défaite sur tapis vert. En interne, ce scénario fait grincer des dents, et effraie les dirigeants du PSG.

Le PSG craint une défaite sur tapis vert

En effet, RMC Sport révèle qu’une réelle crainte existe en interne. La direction du PSG redoute activement une catastrophe dans laquelle des chants homophobes seraient entonnés, menant directement sur une défaite en raison d’un arrêt définitif du match. Les supporters parisiens sont prévenus.