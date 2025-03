Le PSG contacte Adrien Rabiot, voilà pourquoi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au PSG, Adrien Rabiot quittait le club de la capitale en 2019 pour rejoindre la Juventus. Mais voilà que l’international français a visiblement encore des contacts au sein du club de la capitale. Avant les retrouvailles avec le PSG ce dimanche soir, Rabiot aurait ainsi discuté avec certains membres de la direction parisienne.

Le Classique entre le PSG et l’OM est un match à part en Ligue 1. La tension est maximale lors de cette rencontre, mais ce dimanche soir, au Parc des Princes, ça devrait être plus électrique que jamais. La raison ? Le retour d’Adrien Rabiot à Paris. Désormais à l’OM, le Français s’était attiré les foudres des supporters parisiens en signant à Marseille, et ce dimanche soir, ils devraient le faire payer à Rabiot.

Adil Rami : L'annonce choc qui va faire du bruit au PSG

➡️ https://t.co/ZiO5fRTYUU pic.twitter.com/AYLNFvt7wG — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Le PSG avertit Rabiot

Le retour d’Adrien Rabiot au PSG est un gros sujet de préoccupation puisqu’on craint de gros débordements. Cela aurait d’ailleurs été l’un des sujets de discussions entre le joueur de l’OM et le club de la capitale. En effet, selon les informations de L’Equipe, il y aurait eu un échange entre Rabiot et le PSG à propos des tensions autour de son déplacement au Parc des Princes.

Le contact existe encore

Le contact n’a donc pas totalement été rompu entre le PSG et Adrien Rabiot. Malgré les conditions de son départ en 2019, l’actuel joueur de l’OM a encore des échanges du côté de Paris. Le quotidien sportif précise également que Rabiot discuterait également avec certains du vestiaire parisien.