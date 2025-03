PSG : Luis Enrique change tout et découvre une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de cette saison, Luis Enrique a réalisé un gros coup tactique du côté du PSG. En repositionnant Ousmane Dembélé dans l’axe de son attaque, le coach espagnol a permis au numéro 10 parisien de franchir un véritable cap dans sa carrière. Surtout, grâce à l’ambidextrie de l’international Français, ce dernier représente une menace absolue dans la surface adverse.

« Des patek et des rolex. » Alors qu’il révélait au début de cette année 2025 qu’il avait réalisé un pari avec ses amis avec à la clé, des montres de luxe, Ousmane Dembélé semble bien parti pour remporter ce défi. Méconnaissable, le numéro 10 du PSG a pris le relais de Kylian Mbappé en termes de buts inscrits.

Dembélé brille dans l’axe

Dans une forme étincelante, Ousmane Dembélé s’affirme ainsi comme la nouvelle vedette du PSG. Meilleur buteur européen depuis le début de l’année civile, « Ous » vient tout juste d’éliminer Liverpool et Mohamed Salah en Ligue des Champions. En cas de victoire finale du club parisien, le Français né en 1997 serait assurément l’un des candidats finaux à la victoire au Ballon d’Or. Et ce renouveau d’Ousmane Dembélé, ce dernier le doit essentiellement à Luis Enrique. Ayant décidé de l’installer « définitivement » dans l’axe de l’attaque, le coach du PSG a pris un risque pour un joueur réputé maladroit.

« Sa facilité pied droit-pied gauche le rend imprévisible »

Cependant, dans l’axe ce dernier peut assister à toute la palette créative de Dembélé, dangereux dans les feintes, mais aussi avec sa vision du jeu et ses passes. Enfin, son ambidextrie utilisée dans l’axe peut également faire des ravages au sein d’une défense. « Quand Ousmane part de plus loin, dans ce rôle de quasi-numéro 10, il peut amener ses qualités de dribbles, de percussion. Et devant le but, sa facilité pied droit-pied gauche le rend imprévisible », analyse pour l’Equipe Philippe Montanier, ancien entraîneur de la Real Sociedad.