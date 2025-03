Dembélé - PSG : «Paresseux», il répond cash à cette accusation !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a réussi a valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet le club de la capitale a éliminé Liverpool, classé premier de la saison régulière. D'après Wayne Rooney, le PSG peut remercier Virgil van Dijk pour son exploit. Accusé d'être « paresseux », le capitaine des Reds a tenu à répondre à l'ancienne gloire de Manchester United.

Après sa défaite 1-0 au Parc des Princes, le PSG a renversé Liverpool à Anfield. En effet, le club emmené par Luis Enrique s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à l'issue de la séance des tirs au but.

Dembélé : Rooney a accusé Van Dijk d'être «paresseux»

Avant les tirs au but, le PSG était revenu à hauteur de Liverpool dans le temps réglementaire (1-0), et ce, grâce à une réalisation d'Ousmane Dembélé. D'après Wayne Rooney, interrogé par Prime Vidéo, Virgil van Dijk est coupable sur le but parisien, ayant fait une faute de marquage.

«Il a donné son avis, c’est tout»

Accusé par Wayne Rooney, Virgil van Dijk a tenu à se justifier. « Si j'ai été paresseux en lâchant mon marquage sur Ousmane Dembélé ? Je crois qu’à ce moment précis, j’aidais [Andy] Robertson en lui disant de prendre l’extérieur, pendant que moi je m’occupais de l’intérieur. Je lui explique même maintenant ce que j’ai pensé à ce moment-là, mais s’il a trouvé que c’était de la paresse, il a donné son avis, c’est tout. La finale de Carabo Cup contre Newcastle ? Tant qu’on reste calme, il n’y a pas lieu de paniquer, quoi qu’il arrive. Si j’étais inquiet, vous me verriez jouer avec un peu d’inquiétude, et ce n’est pas le cas », a déclaré le capitaine de Liverpool au micro du Telegraph. En quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit défier Aston Villa. Les Parisiens retrouveront donc Marco Asensio, Unai Emery et Lucas Digne, des anciens pensionnaires du club rouge et bleu.