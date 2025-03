PSG : Un «exploit» réalisé en plein Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la troisième année consécutive, le PSG a battu son record de chiffre d’affaires. Si les sponsors permettent à Paris d’être serein financièrement, le club de la capitale jouit également de revenus considérables par le biais de sa billetterie. Un véritable exploit pour les Rouge et Bleu, dont le stade ne dépasse pourtant pas les 50 000 places.

Malgré les départs combinés de ses stars, le PSG continue de prospérer. En effet, une récente étude réalisée par le cabinet Deloitte a démontré que Paris était désormais troisième au classement des clubs générant le plus de revenus au monde. Avec 806M€ générés sur la saison 2023-2024, le PSG se place derrière Manchester City (837M€) et le Real Madrid (1045M€).

Le PSG a signé des deals lucratifs

Surtout, pour la troisième année consécutive, le PSG a battu son record en termes de chiffre d’affaires. Comme le précise le Parisien, cette belle santé financière s’explique notamment par du sponsoring. Avec l’extension de son partenariat avec Nike, Paris récupère 80M€ par an, et ce jusqu’en 2032. En janvier, le club de la capitale a également signé un nouveau bail avec Qatar Airways, rapportant entre 60M€ et 70M€ par saison jusqu’en 2028.

Le Parc des Princes, deuxième stade le plus rentable d’Europe

Mais d’une manière étonnante, c’est également sur le plan de la billetterie que le PSG se distingue. Si en effet, le tarif des places au Parc des Princes fait parfois grincer des dents, seul l’antre du Real Madrid (Santiago Bernabeu) est plus rentable en Europe. Un véritable exploit pour un stade dont la capacité est à 48 000 places, loin derrière certains mastodontes européens...