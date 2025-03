38M€ : Le PSG dégaine une offre hallucinante !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présente sur le plateau de C à Vous ce vendredi, Anne Hidalgo a répondu à Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait part de son désir de quitter le Parc des Princes et de construire son propre stade. La Maire de Paris a confirmé que le Qatar avait proposé 38M€ pour racheter l'enceinte. Une offre jugée « indécente ».

Le bras de fer continue entre la direction du PSG et la Mairie de Paris. Alors que Nasser Al-Khelaïfi semble vouloir acter la fin de l’histoire avec le Parc des Princes, Anne Hidalgo lui a répondu sur le plateau de C à Vous. Selon la Maire socialiste, l’offre proposée par le Qatar pour racheter l’enceinte était largement insuffisante.

Hidalgo ne veut pas vendre

« Vendre le Parc des Princes, ce n’est pas possible, parce que c’est un bien extrêmement important, on était entré dans une discussion… Accepter une offre de vente du Parc à 38 millions d’euros, c’est spolier les Parisiens, c’est vous mettre dans une difficulté majeure parce que c’est indécent, c’est totalement indécent, et à partir du moment où on était dans un écart de prix aussi important, il est hors de question pour moi de spolier les biens des Parisiens. À partir de là, il y a d’autres solutions qui sont utilisées par d’autres clubs dans le monde » a déclaré Hidalgo.

« La place du PSG est bien ici »

Selon elle, un compromis est possible dans ce dossier sulfureux, qui convoque plusieurs données. « Le Parc ne peut pas passer à 80 000 personnes, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que techniquement, ce n’est pas possible. Il est construit en partie sur le périphérique et c’est compliqué. En revanche, il y a une possibilité d’augmenter les places. J’entends depuis longtemps ce que dit le président du club, et je lui ai dit qu’on ne vendrait pas, mais que la place du PSG était bien ici. Vous dites que les supporters ne sont pas d’accord, mais ils ne sont pas d’accord avec la décision du départ du club. En revanche, ils sont d’accord, pour beaucoup d’entre eux, avec ma décision de ne pas vendre le Parc » a confié Hidalgo sur le plateau de C à Vous sur France 5.