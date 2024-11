PSG : Après l’annonce d’Hidalgo, une lourde révélation tombe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Maire de Paris depuis 2014, Anne Hidalgo ne se présentera pas pour un troisième mandat consécutif. Du côté du PSG, cette nouvelle pourrait donc laisser entrevoir de nouvelles négociations concernant le rachat du Parc des Princes. Mais ce jeudi, l’adjoint au sport de la municipalité, Pierre Rabadan, a affirmé que ce projet de rachat n’était pas directement lié à la membre du Parti Socialiste.

Comme Nasser Al-Khelaïfi l’a réaffirmé au cours de la semaine dernière, les dirigeants du PSG souhaitent définitivement abandonner le Parc des Princes, après des négociations non-abouties avec la mairie de Paris concernant un rachat de l’enceinte située dans le 16ème arrondissement de la capitale. Mais alors que de nouvelles élections municipales auront lieu en 2026, Anne Hidalgo a annoncé cette semaine que cette dernière ne se présenterait pas pour un nouveau mandat.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Anne Hidalgo ne se représentera pas en 2026

« Je ne me présenterai pas à un troisième mandat. C’est une décision que j’ai prise depuis longtemps. Je me suis toujours inscrite dans l’idée que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. Par respect pour les Parisiens, je voulais l’annoncer suffisamment tôt et à un moment qui permette de préparer une transmission sereine pour accompagner une équipe, en l’occurrence portée par Rémi Féraud », a confié Anne Hidalgo dans les colonnes du Monde ce mardi. De quoi relancer un projet du rachat du Parc des Princes par le PSG ? Pas vraiment à en croire Pierre Rabadan.

« Aujourd’hui, le sujet n’est pas Anne Hidalgo ou pas Anne Hidalgo »

« Le problème, c’est qu’il n’y a plus de discussions avec le PSG depuis plus de deux ans », a lâché l’adjoint au sport de la mairie de Paris au micro de RMC ce jeudi. « On a rappelé cette volonté de discuter. Aujourd’hui, le sujet n’est pas Anne Hidalgo ou pas Anne Hidalgo. Le Conseil de Paris s’est prononcé sur le fait de vendre le Parc des Princes ou pas. Il s’est largement prononcé contre la vente du Parc, mais il existe d’autres modèles de développement au Parc des Princes pour le club ».