«Des incapables», il dézingue Luis Enrique et le PSG

Mardi soir, le PSG a concédé une nouvelle défaite très inquiétante face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0). Alors que la formation de Luis Enrique ne parvient pas à faire la différence en C1 cette saison, Christophe Dugarry s’est emporté contre la prestation des Parisiens, mais aussi contre le coach espagnol.

25. Après cinq rencontres de Ligue des Champions disputées, le PSG pointe à la 25ème place du classement de la C1. Alors que le club de la capitale avait la possibilité de se relancer en cas de victoire face au Bayern Munich mardi soir, la formation de Luis Enrique n’aura pas fait de miracles, et s’est logiquement inclinée face aux Bavarois (1-0). Clairement, ce manque de réussite et de résultats du PSG en Europe inquiète et agace les observateurs.

« S’il y a un responsable, c’est moi »

Après la rencontre, Luis Enrique a rapidement tenu à prendre la responsabilité de ce nouveau mauvais résultat. « Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’on cherche des excuses. Notre projet est très intéressant, très prometteur. Même quand on perd, on veut attaquer. S’il y a un responsable, c’est moi. Vous avez trouvé le coupable, j’accepte les critiques », confiait le coach du PSG mardi soir. Présent au micro de Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec les Parisiens.

« Ils sont incapables de proposer quoi que ce soit offensivement »

« Dans le jeu offensif, c’est catastrophique », a lâché l’ancien de l’OM. « Je ne parle pas le Luis Enrique mais j’essaie de comprendre. J’ai entendu que le PSG avait bien résisté. Mais quel était le but à part contrarier les premières relances du Bayern ? Je n’ai vu que ça. Le PSG a encore montré que ce n’était pas une équipe de possession. Ça manque de physique, de tout. (…) Ils sont incapables de proposer quoi que ce soit offensivement, c’est le néant. Comment on peut continuer à défendre Luis Enrique ? », conclut Dugarry.