PSG : Une recrue dézinguée, la Russie s’en mêle

Titularisé à la surprise générale à la place de Gianluigi Donnarumma ce mardi soir face au Bayern Munich, Matvey Safonov n’a pas pu permettre au PSG d’éviter la défaite en Ligue des Champions (1-0). Coupable d’une faute de main sur le but bavarois, la recrue estivale a reçu son lot de critiques, ce qui n’a clairement pas plu à la presse russe.

Auteur d’une belle prestation face à Toulouse vendredi dernier en Ligue 1, Matvey Safonov a été titularisé par Luis Enrique face au Bayern Munich ce mardi soir. Recruté contre 20M€ en provenance de Krasnodar cet été, le gardien russe de 25 ans a été fautif sur le but de Kim-Min Jae, l’unique de la rencontre, qui a causé la défaite du PSG en Ligue des Champions. Si les médias se sont empressés de dénoter cette erreur de Safonov, cela n’est pas du tout passé pour certains médias russes.

« Le match de Matvey pourrait être qualifié d’idéal sans le but encaissé »

« Cela faisait longtemps qu’un joueur russe ne s’était pas retrouvé au centre des événements lors d’un des principaux matchs de la journée de la Ligue des Champions. À l’occasion de la 5e journée de la phase générale du tournoi, Matvey Safonov s’est clairement montré. Le match de Matvey pourrait être qualifié d’idéal sans le but encaissé », a notamment analysé le média SovSport. « Sur le but, il faut admettre qu’il manque un peu de présence athlétique. Il aurait été bien plus difficile pour le petit Musiala de déplacer Donnarumma dans une telle situation ».

« Safonov ne devrait clairement pas être tenu pour responsable de la défaite »

« Mais Safonov ne devrait clairement pas être tenu pour responsable de la défaite. Au contraire, sans lui, le Bayern aurait décidé de l’issue du match beaucoup plus tôt. Bien sûr, on peut reprocher à Safonov d’avoir fait une boulette, mais les joueurs de champ méritent bien plus de critiques. Les Parisiens n’ont pas pu s’opposer au Bayern et les visiteurs ont perdu leur dernière chance de gagner à la 56e minute, lorsqu’Ousmane Dembélé a provoqué sa stupide expulsion », écrit également le média ce mercredi.