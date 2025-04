Adil Rami : «Vous nous pissez dessus», le pétage de plombs en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du Wolf Pack FC, Adil Rami ne cesse de vibrer pendant les matchs de son équipe en Kings League France. Cependant, il a dernièrement poussé un coup de gueule sur l’organisation de l’évènement, estimant se faire avoir avec son groupe jusqu’à insinuer une supercherie à grande échelle en utilisant un vocabulaire haut en couleur.

Depuis le 6 avril dernier, Adil Rami vibre chaque dimanche au Parc des Expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Le champion du monde 2018 est le président du Wolf Pack FC, l’une des huit équipes de la Kings League France, et se trouve être en partenariat avec l’OM pour utiliser le centre d’entraînement ou être dans le ton de la tunique phocéenne pour leurs maillots.

«Les nerfs sont en train de monter»

Dimanche dernier, dans le cadre de la troisième journée de championnat, le Wolf Pack FC a remporté sa première victoire contre le FC Silmi de Domingo (8-3). Avant ce succès, le président de l’équipe avait poussé un sérieux coup de gueule sur sa chaîne Twitch dans le cadre d’un live sur l’organisation de la Kings League France. « Les nerfs sont en train de monter. Je commence à me poser des questions sur beaucoup de choses, l'histoire de la draft, les wild-card, les cartons, on n'envoie pas le chrono ».

«Moi et les Wolves, on le paye un peu plus que les autres»

« Vous nous pissez dessus. L'organisation est toute nouvelle et que moi et les Wolves, on le paye un peu plus que les autres ». a conclu Adil Rami sur la plateforme. Finalement, ce coup de gueule a engendré une victoire, reste à savoir si cette dernière en appellera d’autres d’ici la clôture du championnat le 7 mai.