PSG : Trois renforts pour Luis Enrique, du lourd est annoncé !

Ce mardi soir, alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0), Gonçalo Ramos a effectué son grand retour sur les pelouses. En plus de l’attaquant portugais, Luis Enrique peut compter sur les retours de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez. Trois renforts qui vont faire énormément de bien au coach espagnol selon Laurent Perrin.

Le PSG a une nouvelle fois chuté. Auteur d’un mauvais début de saison en Ligue des Champions, le club parisien avait l’occasion de se rattraper du côté de l’Allianz Arena ce mardi soir. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont concédé une nouvelle défaite (1-0) face au Bayern Munich, et se retrouvent désormais mal embarqués au classement de la C1…

Trois retours de blessure pour le PSG

Néanmoins, quelques points positifs sont à retenir de cette soirée pour Paris. Entré en jeu à la 72ème minute à la place de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos a donc retrouvé les terrains, lui qui avait subi une fracture de la cheville lors du premier match de la saison face au Havre en août dernier. En plus du Portugais, Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué quant à lui depuis février 2023, était également présent dans le groupe. Victime d’une rupture des ligaments croisés en mai dernier, Lucas Hernandez est également sur le retour.

« Les retours de Kimpembe et Hernandez vont apporter ce supplément d'âme qui fait défaut à ce jeune groupe »

Trois renforts de taille pour Luis Enrique donc. Pour le journaliste Laurent Perrin, ces derniers vont faire du bien au coach du PSG. « Luis Enrique a 2 leviers : le retour de Gonçalo Ramos, s'il retrouve ses sensations, peut changer beaucoup de choses parce que c’est un vrai 9 et Enrique semble avoir confiance en lui. Par ailleurs, les retours de Kimpembe et Hernandez vont apporter ce supplément d'âme qui fait défaut à ce jeune groupe qui manque de grinta. Avec le retour de deux tauliers, deux champions du monde, le PSG va inspirer un peu plus de respect et de crainte », a confié ce dernier lors d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien.