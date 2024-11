«Ça suffit», un joueur du PSG poussé vers la sortie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore titulaire mardi soir lors de la défaite face au Bayern Munich (1-0), Fabian Ruiz a une nouvelle fois déçu. La contre-performance de trop pour le journaliste Daniel Riolo. Selon lui, le milieu de terrain âgé de 28 ans n’est pas à l’aise dans le vestiaire parisien et le PSG devrait s’en séparer.

Le contraste entre le Fabian Ruiz de l’Espagne et celui du PSG a une nouvelle fois été frappant mardi soir face au Bayern Munich (1-0). Depuis son arrivée à l’été 2022, l’international espagnol (35 sélections) reste une énigme. Brillant et indispensable avec la Roja, le milieu de terrain âgé de 28 ans peine à reproduire les mêmes performances lorsqu’il évolue sous le maillot du club de la capitale.

« Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse »

« On a évidemment été ébloui par son Euro, mais là maintenant, le avant et le après, ça suffit. Il y a rien, c’est le néant. Soit comme Ancelotti avait fait, tu le mets devant la défense pour voir en dernière chance. Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse. Il faut aussi dire qu’il est meilleur avec l’Espagne que le PSG car il est plus à l’aise », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Peut-être qu’il doit s’en aller »

Selon lui, il est peut-être temps pour le PSG de se séparer de Fabian Ruiz : « Il est plus à l’aise humainement dans le vestiaire avec l’Espagne. Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien parce que les mecs ne sont pas comme lui, ne parle pas comme lui, n’ont pas la même culture que lui. Il n’est pas fondu dans ce vestiaire, il n’est pas très à l’aise. Il parle à 2-3 personnes, le reste, ce n'est pas sa bande. Il n’est pas bien au PSG, peut-être qu’il doit s’en aller. »