Mercato : Un joueur du PSG vend la mèche pour son avenir ?

Après un Euro exceptionnel remporté avec l'Espagne, Fabian Ruiz était attendu au tournant au PSG cette saison. Cependant, pour le moment, il peine à reproduire en club ses prestations en sélection nationale. Une situation frustrante qui ne l'empêche pas de nourrir de belles ambitions pour son avenir avec le club de la capitale.

Durant l'été, Fabian Ruiz a grandement fait parler de lui. Et pour cause, il a largement contribué à la victoire de l'Espagne à l'Euro en étant l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Par conséquent, son retour à la compétition avec le PSG était très attendu, mais il ne répond aux attentes suscitées par ses prestations exceptionnelles en Allemagne. Cependant cela ne l'empêche pas d'avoir de belles ambitions avec le club de la capitale.

L'annonce forte de Fabian Ruiz

« Je n'aime pas me fixer d'objectifs à long terme. Pour moi, il s'agit de jouer tous les jours au plus haut niveau possible - les titres et les trophées viendront alors naturellement », confie l'international espagnol dans une interview accordée à BILD, avant de poursuivre.

«Gagner la Ligue des champions avec le PSG serait pour moi un rêve»

« Mais ce n'est un secret pour personne, gagner la Ligue des champions avec le PSG et le titre de champion du monde avec l'Espagne serait pour moi un rêve d'enfant absolu », ajoute Fabian Ruiz. Pour rappel, le milieu de terrain espagnol voit son contrat au PSG courir jusqu'en 2027.