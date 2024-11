Mercato - PSG : La réponse glaciale de Luis Enrique à Al-Khelaïfi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique aurait trouvé un accord pour étendre son bail jusqu'en 2027. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé qu'il avait une totale confiance en son coach. Mais le technicien espagnol n'a pas fait preuve du même enthousiasme lorsqu'il a été interrogé sur son avenir au PSG.

Arrivé sur le banc du PSG il y a environ un an et demi pour démarrer un nouveau projet, Luis Enrique semble avoir la confiance de sa direction malgré des résultats décevants en Ligue des champions depuis le début de la saison. Il faut dire que le club de la capitale a décidé de miser sur le long terme en recrutant de grands talents promis à un avenir radieux. Et visiblement, les Parisiens sont ravis puisque la prolongation de Luis Enrique aurait été signée en coulisses. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, il aurait prolongé jusqu'en 2027.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Luis Enrique

D'ailleurs, au micro de RMC, Nasser Al-Khleaïfi n'a pas tari d'éloges pour son entraîneur : « J’ai dit l’année dernière que nous construisons une équipe et que nous avions le temps. Nous ne sommes pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. Aujourd’hui, si vous regardez les statistiques, on a les meilleures en attaque. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver ».

«Je suis préparé à tout»

En marge du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, Luis Enrique a également été invité à commenter sa situation en répondant à la confiance accordée par Nasser Al-Khelaïfi. Mais la réponse du coach du PSG est assez froide. « Je suis préparé à tout. C’est bien d’avoir la confiance. Quand il n’y en aura plus, un autre coach viendra. Le reste, ça ne m’intéresse pas. Ce n’est que de la musique », lâche le technicien espagnol au micro de Canal+.