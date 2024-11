Le Qatar confirme la prochaine signature du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Luis Enrique aurait d’ores-et-déjà signé son nouveau contrat avec le club parisien. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi est très satisfait du technicien espagnol et ne manque pas de le signaler. De quoi laisser entendre que Luis Enrique est présent sur le long terme ?

Nommé entraîneur du PSG il y a un an et demi, Luis Enrique semble avoir donné entière satisfaction à direction. A tel point qu'alors que son contrat s'achève en fin de saison, il aurait déjà paraphé sa prolongation pour deux saisons supplémentaires. Mais alors que la situation est mal embarquée en Ligue des champions, un retournement de situation est évoquée. Ce que dément catégoriquement Nasser Al-Khelaïfi, très satisfait du travail de son coach.

« Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai du tout. J’ai dit l’année dernière que nous construisons une équipe et que nous avions le temps. Nous ne sommes pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. Aujourd’hui, si vous regardez les statistiques, on a les meilleures en attaque. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver », a temporisé le président du PSG au micro de Canal+. Une sortie qui va dans le sens de ce qu’il avait déjà dit il y a quelques jours à RMC.

« On ne changera rien. Je l’ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. La Champions League n’est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n’est pas l’objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réaliste. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c’est le foot. On peut se tromper, on ne peut pas tout faire parfaitement. On a besoin des critiques. On se regarde dans le miroir. Si vous me critiquez pour qu’on soit meilleur, j’écoute. C’est le foot. Mais aujourd’hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n’est pas pressé, on a confiance en Luis Enrique, son style », assurait alors Nasser Al-Khelaïfi.