«Un mercenaire», Riolo fracasse la dernière recrue de l’OM !

Visiblement pas rassasié de ses onze recrues durant le mercato estival, l'OM allait signer Adrien Rabiot en plein de septembre. Une signature pour le moins inattendue au vu du passif de Rabiot, formé au PSG. Pour Daniel Riolo, l'international tricolore est un «mercenaire».

Très actif durant la fenêtre estivale, l'OM recrutait pas moins de onze nouveaux joueurs. Mais une fois le mercato clôturé, le club phocéen avait encore la possibilité de signer des joueurs libres. Medhi Benatia en a profité pour se ruer sur Adrien Rabiot, libre après son départ de la Juventus. L'approche du conseiller sportif marocain a été convaincante et Rabiot, ancien joueur du PSG, a pris le risque de rejoindre le rival.

Rabiot insulté

Depuis, l'international tricolore est dans le viseur des supporters parisiens. Les insultes se multiplient sur les réseaux sociaux et elles touchent Adrien Rabiot. « On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c’est le manque de respect et l’irrespect sur les réseaux. Ça c’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal. C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça reste que du football », déplorait le milieu de terrain de l'OM pour Téléfoot dimanche. Daniel Riolo estime que Rabiot a plutôt été épargné.

«Ça a toujours été un mercenaire»

« Dans n'importe quel pays du monde, si tu fais le passage entre deux clubs de ce genre là, tu prends beaucoup plus, mais beaucoup plus que ce qu'il a pris là. Donc je ne sais même pas pourquoi il en parle en fait. Il a fait son choix de vie, qu'il fasse son choix de vie, de toute façon, ça a toujours été un mercenaire, qui n'est attaché à rien. Il est attaché à sa petite personne et à sa petite carrière », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot dimanche soir.