«C'était de la folie», le clan Neymar se lâche sur son transfert au PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour boucler la signature de Neymar Jr. Interrogé sur le transfert de son fils au PSG, Neymar Sr a lâché toutes ses vérités.

Après quatre saisons de grande classe au FC Barcelone, Neymar Jr a signé au PSG. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a fait sauter la clause libératoire à 222M€ de la star brésilienne lors de l'été 2017. Ayant joué pendant six saisons au PSG, Neymar est désormais un pensionnaire d'Al Hilal, et ce, depuis un peu plus d'un an.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Neymar a signé au PSG en 2017

Lors d'un entretien accordé à Roundcast, Neymar Sr est revenu sur tous les transferts de son fils depuis le début de sa carrière : de son départ de Santos vers le FC Barcelone à son déménagement en Arabie Saoudite (Al Hilal), en passant pour son voyage au PSG.

«C'est devenu un tourbillon»

« Les transferts de Neymar ? Nous n'avons jamais rien prévu. Le seul plan que nous avions eu était d'aller à Barcelone. Le reste... Le PSG, c'était de la folie, c'est devenu un tourbillon. C'est parti de rien, et en un rien de temps, il partait. En ce qui concerne Al Hilal, c'était pareil. C'est arrivé comme ça », a confié Neymar Sr. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Al Hilal, Neymar Jr devrait changer une nouvelle fois de club cet été.