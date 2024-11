Mercato - RC Lens : Une offre à 10M€ pour le prochain transfert ?

Arnaud De Kanel

Révélation de la saison dernière sous les ordres de Franck Haise, David Pereira Da Costa est beaucoup moins utilisé par Will Still cette saison. Le natif d'Almada pourrait donc plier bagages cet hiver et rebondir du côté de la MLS. Une franchise aurait même formulé une offre de 10M€ au board lensois.

Nommé entraineur du RC Lens en remplacement de Franck Haise, Will Still a fait des choix forts depuis son arrivée. David Pereira Da Costa en a fait les frais. Le Portugais a tout de même été titularisé face à l'OM samedi, dans ce qui ressemble à une dernière chance offerte par son entraineur pour prouver qu'il a sa place dans cet effectif. Mais sa tête est peut-être aux Etats-Unis.

Pereira Da Costa a la cote en MLS

La semaine passée, L'Equipe révélait que David Pereira Da Costa était courtisé en MLS et qu'il avait de grandes chances de rejoindre la ligue nord américaine cet hiver. La tendance se confirme au fils des jours.

Portland propose 10M€ pour Pereira Da Costa

D'après les informations du quotidien sportif portugais A Bola, l'attaquant du RC Lens intéresserait les Timbers de Portland. La franchise aurait formulé une première offre de 10M€ aux dirigeants pour s'attacher les services du joueur de 23 ans. En quête de liquidités, le RC Lens pourrait céder.