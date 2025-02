Équipe de France : «C’est fait», voilà le successeur de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qui prendra la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France ? Selon Daniel Riolo, la réponse coule de source. Selon le journaliste, tous les chemins mènent à Zinédine Zidane. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 a en tout cas obtenu la bénédiction de son ancien partenaire chez les Bleus.

Pour Didier Deschamps, l’histoire bleu prendra fin à l’issue du Mondial 2026. Et en ce qui concerne sa succession, le champion du monde 2018 a une petite idée. Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, Deschamps a validé le profil de Zinédine Zidane, légende des Bleus et ancien coach du Real Madrid.

Deschamps donne son aval

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président » a confié Deschamps.

C'est terminé pour Riolo

Pour Daniel Riolo, cette sortie met fin au début autour du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Malgré d’autres profils intéressants sur la ligne de départ comme Thierry Henry ou Bruno Genesio, Zidane part avec une énorme longueur d’avance. « C'est fait pour Zidane, Deschamps l'a adoubé (...) Il lui a mis l'épée sur l'épaule. Comme s'il y avait eu un suspens » a-t-il déclaré sur RMC.