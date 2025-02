Zidane : «T'es c*n», la proposition surréaliste !

Amadou Diawara

Didier Deschamps a annoncé qu'il allait abandonner son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Une aubaine pour Zinedine Zidane qui rêve de prendre sa succession depuis de longues années. Interrogé sur le possible retour du Ballon d'Or 98 en Bleu, Jamel Debbouze lui a proposé ses services, et ce, pour jouer un rôle très particulier.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre un terme à son deuxième mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps, le Ballon d'Or 98 n'a accepté aucun poste depuis près de trois ans et demi. Mais Zinedine Zidane n'a peut-être pas attendu l'équipe de France pour rien.

Zidane : Debbouze est prêt à couper les oranges

Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé que la prochaine Coupe du Monde sera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. Zinedine Zidane peut donc devenir le nouveau sélectionneur des Bleus dans un an et demi. Conscient de la situation, Jamel Debbouze se propose de devenir l'homme à tout faire de son idole.

«Je veux bien être l’assistant de l’assistant de l’assistant de Zizou»

« Souhaitez-vous que Zidane soit le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? T’es con ou quoi (rires) ?…. On a tous envie qu’il reprenne l’équipe de France. Moi je me propose pour couper les oranges, tondre la pelouse, repasser les maillots. Je veux bien être l’assistant de l’assistant de l’assistant de Zizou. Il a donné un tel élan d’amour. Tout d’un coup, c’était écrit sur l’Arc de Triomphe : "Vous êtes Français." Ce mec-là est tellement synonyme d’amour, de joie, de force, de persévérance et de caractère… C’est une légende vivante », a déclaré Jamel Debbouze lors d'un entretien accordé au Parisien. Reste à savoir si Zinedine Zidane acceptera sa proposition.