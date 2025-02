Dembélé : La décision à 85M€ qui le sépare de son pote !

Axel Cornic

Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’attaque du Paris Saint-Germain pourrait encore changer dans les prochains mois, avec un gros coup qui pourrait se dessiner pour le prochain mercato estival. Et le club parisien aimerait miser sur des internationaux français, avec notamment Marcus Thuram, star de l’équipe de Didier Deschamps ainsi que de l’Inter.

Décidément, il ne fait pas bon d’être numéro 9 au PSG, surtout depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le coach parisien a une vision assez particulière sur le poste d’attaquant axial et cela s’est notamment vu depuis le début de la saison, avec un joueur comme Randal Kolo Muani qui a d’ailleurs été poussé vers la sortie.

Thuram, le prochain international français du PSG ?

Mais un autre international français pourrait bien débarquer à Paris ! Déjà suivi lors de son départ du Borussia Mönchengladbach en juillet 2023, Marcus Thuram semble toujours plaire aux dirigeants parisiens. Au PSG, l’actuel buteur de l’Inter pourrait d’ailleurs retrouver plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe de France, comme Ousmane Dembélé.

L’Inter ne veut pas le lâcher

Mais ce ne sera pas simple de forcer le verrou nerazzurro. D’après les informations de Mediaset, l’Inter souhaiterait garder Thuram le plus longtemps possible et pour cela, l’objectif est de faire sauter sa clause de départ à 85M€. Des négociations devraient bientôt débuter et le salaire de l’international tricolore pourrait sensiblement augmenter, avec le régime fiscal italien qui pourrait d’ailleurs être d’une grande aide.