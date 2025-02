«Et puis quoi encore» : L'approche de l'OM le rend fou !

Axel Cornic

Avec le départ d’Elye Wahi, une place s’est libérée en attaque et l’Olympique de Marseille a activé plusieurs pistes afin de trouver un nouveau renfort pour Roberto De Zerbi. C’est finalement Amine Gouiri qui est arrivé en provenance du Stade Rennais, mais au sein du club phocéen on semblait avoir d’autres objectifs en tête.

Tout comme l’été dernier, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Il faut dire que la première partie de saison a montré quelques lacunes dans le recrutement marseillais, avec notamment un Elye Wahi qui n’a pas convaincu et qui a rapidement été vendu à Francfort.

Le Napoli n’a pas laissé partir Raspadori

Pour le remplacer, Roberto De Zerbi aurait bien aimé retrouver l’un de ses anciens chouchous avec Giacomo Raspadori, qu’il a bien connu à Sassuolo. Mais l’international italien n’est jamais arrivé à l’OM, ou l’on a finalement opté pour la piste menant à Amine Gouiri, arrivé en provenance du Stade Rennais.

« Si vous pensez qu’on devait aussi donner Raspadori... Non, mais tout va bien ! »

Interrogé sur le départ manqué de Raspadori au cours du dernier mercato hivernal, Antonio Conte a poussé un coup de gueule assez inattendu. « Et puis quoi encore, on le laissait partir lui aussi ? Non, juste pour le savoir ! » a déclaré le coach du Napoli, en conférence de presse. « Si vous pensez qu’on devait aussi donner Raspadori... Non, mais tout va bien ! C'est une question d'estime, de nombre. De tout ».