Cristiano Ronaldo et Messi recalent le PSG, la révélation XXL !

Aujourd’hui, au PSG, le Qatar en a visiblement fini avec le bling-bling. Mais il y a quelques années de cela, le club de la capitale n’hésitait pas à dépenser des sommes folles pour recruter les plus grandes stars. Il faut dire que les Qataris avaient des ambitions démesurées et Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas manqué de le faire savoir dès le rachat du PSG en 2011.

Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic… Le PSG en a vu passer des stars et pour les avoir, le Qatar n’a pas hésiter à sortir le chéquier. La puissance financière des Qataris a été une arme redoutable sur le marché des transferts, ce qui rendait quasiment possible toutes les idées. On a notamment pu le voir avec l’arrivée de Lionel Messi en 2021 en provenance du FC Barcelone. Un autre des rêves du Qatar était également de faire venir Cristiano Ronaldo au PSG.

« Je voulais amener Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais… »

Seul Lionel Messi a joué pour le PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi souhaitait visiblement l’associer à Cristiano Ronaldo dans la capitale. C’est ce qu’a raconté Mevlut Erding. Pour France Bleu, l’ancien Parisien a révélé : « Quand le Qatar arrive, j'ai le souvenir du discours de Nasser Al-Khelaïfi devant les joueurs. Il nous dit : « Je viens avec les ambitions, je voulais amener Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais ils n'ont pas voulu » ».

« Montrer l'ambition du club »

« Dès qu'il arrive, il a amené Pastore, mais en fait, il veut amener Messi et Cristiano Ronaldo. Il nous l'a dit. C'était pour montrer l'ambition du club », a ensuite ajouté Mevlut Erding.