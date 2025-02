Luis Enrique : Une nouvelle trahison du PSG ?

La rédaction

Il ne reste plus que la Ligue des nations au printemps prochain et la Coupe du monde avant que Didier Deschamps ne tire sa révérence en équipe de France. Après une expérience de quatorze ans chez les Bleus, il réfléchira à la suite de sa carrière, au PSG ? Pourquoi pas comme il l'a laissé entendre en interview et il pourrait ainsi être la dernière ancienne figure de l'OM à entraîner le rival du PSG. Luis Enrique doit-il être sacrifié dans le futur ? C'est notre sondage du jour !

Le vendredi 7 février dernier, aux côtés de Nuno Mendes, de Vitinha et d'Achraf Hakimi, Luis Enrique s'est présenté sur la pelouse du Parc des princes avant la réception de l'AS Monaco pour une annonce spéciale. Certes, tout était bouclé depuis plusieurs mois, mais la prolongation de contrat du coach a été officialisée la semaine dernière jusqu'au 30 juin 2027. Cette date arrivera donc près d'un an après l'expiration du contrat de Didier Deschamps à la Fédération française de football.

Deschamps ne dit pas non au PSG

Le sélectionneur de l'équipe de France a dernièrement annoncé qu'il ne rallongerait pas à nouveau son bail avec la FFF et quittera donc ses fonctions après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Et après ? Le PSG pourrait-il intéresser l'ancien joueur et entraîneur de l'OM ? Rien n'est impossible. « Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien ». a assuré Didier Deschamps au cours d'une entrevue avec Le Parisien.

« Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup ».

Blanc - Galtier : Deschamps, le futur entraîneur du PSG à être passé par l'OM ?

Depuis le début de l'ère QSI entamée à l'été 2011 au moment du rachat du PSG par ses propriétaires qataris, une ancienne figure de l'OM avait déjà hérité de l'effectif du Paris Saint-Germain : Laurent Blanc (joueur de l'OM entre 1997 et 1999) entre 2013 et 2016. Et plus récemment, c'est Christophe Galtier qui a géré le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Et ce, l'espace d'une seule saison : l'exercice 2022/2023. Comme Didier Deschamps, Galtier avait joué à l'OM et brièvement entraîné l'équipe première marseillaise en tant qu'intérimaire en 2000. Didier Deschamps complètera-t-il cette liste ?