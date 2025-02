OM : Un transfert réglé en 90 minutes ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes et a finalement opté pour Ismaël Bennacer, arrivé en prêt de l’AC Milan dans les dernières heures du mercato. Et son impact a été immédiat, avec une prestation aboutie lors de la 21e journée de Ligue 1 et la victoire sur la pelouse du SCO Angers (0-2).

Déjà suivi l’été dernier, Ismaël Bennacer est enfin arrivé à Marseille. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’OM a lancé l’offensive à la toute fin du mercato hivernal et a rapidement trouvé un accord avec l’AC Milan. Le milieu de terrain a ainsi débarqué sous la forme d’un prêt payant de 1M€, avec une option de 12M€ et 3M€ liés à divers bonus.

« Bennacer, c’est un titulaire »

L’international algérien n’a pas tardé à s’imposer comme un nouveau cadre de l’OM, puisque Roberto De Zerbi l’a titularisé dès la première occasion qui s’est présentée, avec 90 minutes de haut niveau contre le SCO Angers. « Bennacer, c’est un titulaire » a confié le coach marseillais, visiblement très satisfait de ce recrutement. « C’est un joueur qui élève d’un niveau considérable les qualités de l’équipe, c’est un top player ».

Son transfert est déjà une évidence

Et le milieu de terrain pourrait bien s’installer dans la durée à Marseille ! TMW nous apprend en effet que Ismaël Bennacer ferait déjà l’unanimité au sein de l’OM, que ce soit auprès de son entraineur comme auprès de ses coéquipiers ou encore de ses dirigeants. Son transfert définitif pourrait ainsi rapidement se préciser, avec l’AC Milan qui devrait donc recevoir un total de 16M€ pour un joueur recruté pour un peu plus de 17M€ en aout 2019.