Un crack français réclame son transfert, c'est la fête au PSG !

Désormais, le PSG n’hésite plus à recruter des jeunes talents brillants en Ligue 1. En 2023, Paris avait misé sur Bradley Barcola, puis un an plus tard, le club de la capitale jetait son dévolu sur Désiré Doué. Le prochain sur la liste devrait se nommer Maghnes Akliouche, alors que le phénomène de 22 ans souhaite rejoindre les Rouge et Bleu.

Le PSG ne s’en cache plus. Si pendant longtemps, le club de la capitale a misé sur des joueurs considérés comme des vedettes à l’étranger, cette époque est révolue. Avec un nouveau projet sportif anglé sur la jeunesse et le développement de jeunes éléments à fort potentiel, Paris a également mis l’accent sur le recrutement des meilleurs talents de Ligue 1. Cette volonté s’est notamment concrétisée avec les recrutements de Bradley Barcola en provenance de l’OL en 2023, puis avec celui de Désiré Doué en provenance de Rennes l’été dernier.

Le PSG mise sur les plus gros talents de Ligue 1

Si au cours des dernières saisons, le PSG s’est également rapproché de Rayan Cherki (OL) et de Leny Yoro (ex LOSC, Manchester United), le prochain talent du championnat de France à rejoindre Paris pourrait se nommer Maghnes Akliouche. A 22 ans, l’offensif de l’AS Monaco brille sous les ordres d’Adi Hütter, et avait déjà été lié au PSG l’été dernier. Pour le journaliste au Parisien Laurent Perrin, ce dernier pourrait s’éclater dans l’équipe de Luis Enrique.

Maghnes Akliouche veut rejoindre le PSG !

« On a vite fait le tour sur les joueurs de Ligue 1, jeunes, techniques et qui possèdent un QI foot suffisamment élevé pour s'intégrer au projet de Luis Enrique. En fait, il n'y en a que deux qui me viennent à l'esprit : Ayyoub Bouaddi, le milieu de Lille (17 ans). Et surtout Maghnes Akliouche de Monaco. Tous les grands clubs le veulent, mais à Paris, il s'éclaterait », a confié ce dernier. A en croire les dernières révélations du journaliste Romain Collet Gaudin, Maghnes Akliouche est le choix numéro un du PSG pour le prochain mercato estival. L’AS Monaco serait ouvert à une vente du phénomène né en 2002, qui de son côté, a fait d’une arrivée à Paris sa grande priorité.