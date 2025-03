PSG : La séparation annoncée dans la presse...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans réponse claire du comité directeur du PSG au sujet d'une prolongation de son bail expirant en juin 2026, Gianluigi Donnarumma et son entourage ne patienteraient pas les bras croisés que la situation se décante. En effet, il se trouve que l'option d'un transfert à l'Inter germerait dans l'esprit de l'international italien...

En interview pour L'Equipe dernièrement, Enzo Raiola n'y allait pas par quatre chemins au sujet de Gianluigi Donnarumma. L'agent qui gère les intérêts du gardien du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2026, dévoilait très clairement les intentions de son client : poursuivre au Paris Saint-Germain à l'instar de Vitinha, d'Achraf Hakimi ou encore de Nuno Mendes qui ont tous rallongé leurs engagements contractuels jusqu'à l'été 2029. « Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris ».

Pas de signal fort du PSG, Donnarumma prêt à s'envoler vers l'Inter ?

Du côté du Paris Saint-Germain, il semblerait que la prolongation du contrat de Gianluigi Donnarumma ne soit pas vraiment une priorité à l'instant T. En effet, les dirigeants parisiens continueraient de garder un œil avisé sur l'évolution de la situation de Lucas Chevalier au LOSC. Qu'adviendra-t-il donc de Gianluigi Donnarumma ? Si l'on se fie aux informations du Corriere della Sera, l'international italien de 26 ans formé à l'AC Milan serait à présent enclin à l'idée de déposer ses valises du côté de l'Inter, club historiquement rival des Rossoneri.

Donnarumma, des retrouvailles avec une vieille connaissance de l'AC Milan ?

De ce fait, Gianluigi Donnarumma pourrait renouer les liens avec son ancien préparateur physique qui l'a façonné lorsqu'il faisait les beaux jours de l'AC Milan à ses débuts. C'est en effet le constat dressé par le quotidien transalpin. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Donnarumma à présent.