Kvaratskhelia - PSG : Le transfert raté, son agent balance

Axel Cornic

A la recherche de renforts défensif cet hiver, le Paris Saint-Germain a misé gros sur Khvicha Kvaratskhelia, rapidement devenu un indispensable pour Luis Enrique. Mais le club parisien souhaitait déjà recruter l’ailier géorgien lors du mercato estival 2024, avec le Napoli qui s’était toutefois montré trop gourmand à l’époque.

Avec Kylian Mbappé parti au Real Madrid, tout le monde s’attendait à un gros coup de la part du PSG. Et Luis Enrique avait rapidement glissé un nom à Luis Campos, avec celui de Khvicha Kvaratskhelia. Star de la Serie A, l’ailier du Napoli semblait en effet avoir tapé dans l’œil du coach parisien, qui le voulait sous ses ordres.

Il a fallu s’y reprendre à deux fois

Le feuilleton Kvaratskhelia a ainsi rythmé le début du mercato estival du PSG, qui a tout fait pour l’arracher au Napoli. Le président Aurelio De Laurentiis a toutefois mis la barre très haut, avec d’ailleurs une certaine envie de garder l’autre star de l’équipe avec un Victor Osimhen poussé vers la sortie. Tout transfert a ainsi semblé impossible, avec le joueur qui est toutefois rentré dans un véritable bras de fer avec son club, pour ensuite rejoindre Paris seulement quelques mois après.

« Finalement Kvaratskhelia n'est pas allé au PSG et Zhegrova est resté au LOSC »

Mais ce départ manqué n’a pas fait les affaires d’un certain Edon Zhegrova, qui semblait avoir les valises prête pour quitter le LOSC et remplacer Khvicha Kvaratskhelia au Napoli ! « Nous avons déjà eu des contacts avec le Napoli cet été, ils avaient établi un gentleman's Agreement » a révélé Serxhio Mezi, agent de l’attaquant lillois, au micro de Stile TV. « Puis ils ont mis les discussions en stand-by parce que finalement Kvaratskhelia n'est pas allé au PSG et Zhegrova est resté au LOSC. Le garçon cherchait même une villa à Naples, il voulait ce transfert et maintenant c’est fini ».