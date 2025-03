Donnarumma prêt à tout plaquer pour un homme

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et des nombreuses spéculations fusent autour de son possible départ. La presse italienne assure qu’il aimerait revenir en Serie A, avec l’Inter qui serait d’ailleurs prête à accueillir le capitaine de la Squadra Azzurra.

Régulièrement critiqué, Gianluigi Donnarumma a été le grand héros des 8es de finale de la Ligue des Champions, permettant au PSG d’écarter Liverpool. Pourtant, le gardien pourrait claquer la porte du club parisien dans les prochains mois, comme le rapportent depuis plusieurs jours les médias italiens.

« L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué »

Et la star du PSG alimente les spéculations, avec notamment une toute récente sortie au micro de la RAI qui a beaucoup fait réagir. « San Siro est un stade unique, je le porterai toujours avec moi, revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici » a déclaré Gianluigi Donnarumma, après le match entre l’Italie et l’Allemagne en Ligue des Nations (1-2). « Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard. L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué ».

Donnarumma veut retrouver Spinelli

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la presse italienne s’emballe, avec un possible retour en Serie A qui semble bien se dessiner ! D’après les informations de Il Corriere della Sera, Gianluigi Donnarumma songerait sérieusement à quitter le PSG pour retrouver son pays natal et le projet nerazzurro ne lui déplairait pas. Il faut dire qu’à Milan on aurait un atout de taille en la personne de Gianluca Spinelli, entraineur des gardiens de Simone Inzaghi. C’est un homme tout particulièrement apprécié par le capitaine de la Squadra Azzurra, qui a d’ailleurs pu le côtoyer à Paris jusqu’en juin 2023, l’aidant beaucoup dans son adaptation après sa signature.