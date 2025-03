Transferts - PSG : Une star vend la mèche pour son départ ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été installé comme l’un des piliers du Paris Saint-Germain. L’international italien n’a pourtant jamais semblé faire l’unanimité au sein du club comme en dehors et, à un peu moins d’un an et demi de la fin de son contrat, un possible départ pourrait bien se confirmer.

Très critiqué lors du 8e de finale aller, Gianluigi Donnarumma a été le héros de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, cette prestation impériale face à Liverpool ne semble pas avoir suffit. Les critiques sont toujours bien présentes et son avenir pourrait prendre une nouvelle tournure.

Donnarumma, le PSG c’est bientôt fini ?

Il y a seulement quelques semaines, une prolongation de contrat semblait n’être qu’un simple détail. Mais le temps passe et Donnarumma n’a toujours pas prolongé, avec le terme de son contrat en juin 2026 qui approche à grand pas. Et il n’en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs autour d’un possible départ du PSG, notamment avec un retour en Serie A pour l’ancien de l’AC Milan.

« Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard »

Et sa sortie de ce jeudi va sûrement venir alimenter les spéculations autour de son avenir ! « San Siro est un stade unique, je le porterai toujours avec moi, revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici » a déclaré sur la RAI Gianluigi Donnarumma, en marge de la rencontre à Milan entre l’Italie et l’Allemagne (1-2). « Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard. L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué ».