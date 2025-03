PSG : Neymar a eu une liaison avec un journaliste !

Amadou Diawara

Neymar a défendu les couleurs du PSG pendant six saisons, plus précisément entre 2017 et 2023. Lors de son passage dans la capitale française, la star brésilienne avait une relation privilégiée avec Pierre Ménès. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le journaliste français ce vendredi après-midi.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit de recruter Neymar. En effet, le club de la capitale a réussi à arracher la star brésilienne au FC Barcelone, et ce, en levant sa clause libératoire à 222M€.

Une grande proximité entre Neymar et Ménès

Si Neymar voulait revenir au FC Barcelone dès l'été 2019, soit deux seulement deux années après son déménagement à Paris, il finalement est resté au PSG pendant six saisons. En effet, l'international brésilien a été vendu à Al Hilal à l'intersaison 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. Malheureusement pour lui, l'ailier gauche de 33 ans n'a jamais eu l'opportunité de retrouver le Barça. Alors que Neymar évolue aujourd'hui à Santos, Pierre Ménès a avoué qu'il était très proche de lui lors de son séjour à Paris.

«On était un petit peu tombé dans les bras»

« Neymar ? Il y a une grande proximité. On s'est revu le match contre Strasbourg (14 septembre 2019), où il faisait le forcing pour revenir à Barcelone, et le PSG était ferme. Il revenait dans ce match-là où il n'avait pas très bien été accueilli par le public du Parc (des Princes), et où il avait marqué le seul but du match d'un retourné acrobatique sensationnel en fin de match. Même si c'était contre Strasbourg, on était un petit peu tombé dans les bras à la fin du match dans les couloirs du Parc », a confié Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot ce vendredi après-midi. Le journaliste français ayant lâché de nombreux dossiers sur le PSG.