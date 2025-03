Transferts : Un cadeau à 75M€ pour le PSG ?

Alexis Brunet

L’avenir de Victor Osimhen fait beaucoup parler. Le Nigérian est actuellement à Galatasaray, mais il reviendra à Naples à la fin de son prêt. Problème, le buteur ne souhaite pas y rester et il devrait donc aller voir ailleurs. Une clause libératoire à 75M€ pour les clubs étrangers figure dans son contrat et cela pourrait donc faire les affaires du PSG.

Depuis quelques saisons, Victor Osimhen s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Le Nigérian est actuellement prêté par Naples à Galatasaray et il a inscrit 26 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues. De très bonnes statistiques, dont ne devrait plus profiter le club italien.

Osimhen veut partir de Naples

Déjà l’été dernier, Victor Osimhen avait tout fait pour partir de Naples. Finalement, les principaux marchés européens avaient fermé leurs portes et le Nigérian n’a eu pas d’autre choix que de rejoindre Galatasaray sous la forme d’un prêt. L’ancien Lillois va toutefois revenir au Napoli à la fin de la saison, mais il ne devrait pas s’y attarder. Le buteur veut rejoindre un club plus huppé et le PSG fait partie des candidats.

75M€ pour s’offrir Osimhen

Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport donne quelques précisions sur le dossier Osimhen. Ce dernier voudrait toujours quitter Naples et, bonne nouvelle, une clause libératoire à 75M€ pour les clubs étrangers a été insérée dans son contrat. Si le PSG veut donc s’offrir le Nigérian, il n’aura qu’à débourser cette somme et Naples ne pourra pas lutter. Affaire à suivre…