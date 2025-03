Kylian Mbappé, le message surprise juste avant son transfert !

La rédaction

Après sa grosse maladie en 2016, Pierre Ménès a révélé avoir reçu le soutien de nombreuses personnes, notamment Kylian Mbappé juste avant son transfert en direction du PSG, un geste qu'il n’a pas oublié. L’ancien journaliste du CFC a d’ailleurs défendu l’attaquant face aux critiques de Cyril Hanouna.

Pierre Ménès a subi, il y a plusieurs années, en 2016, une double greffe du foie et du rein pour venir à bout de la stéatohépatite non alcoolique, aussi appelée, la maladie du soda. Une expérience difficile pour l'ancien journaliste de chez Canal+, qui a de nouveau été malade quatre ans plus tard, en 2020, après avoir contracté le coronavirus.

«J’ai droit à des messages»

Après sa greffe, l’ancien du Canal Football Club raconte sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot avoir reçu le soutien de nombreuses personnalités, notamment Kylian Mbappé. Ce dernier lui aurait envoyé un message juste avant son départ de l'AS Monaco pour le PSG. Kilyan Mbappé, formé à Monaco, est resté sur le Rocher jusqu'en juin 2017, où il est prêté au PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180 M€ :

«À mon retour au CFC, j’ai droit à des messages de Thiago Motta, de Nasser Al-Khelaïfi et de Kylian Mbappé, qui, à l’époque, est encore à Monaco pour quelques semaines seulement.»

Pierre Ménès défend Mbappé

Un soutien que Pierre Ménès n’a pas oublié, puisqu’il a pris la défense de Kylian Mbappé à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a été la cible de critiques répétées de la part de Cyril Hanouna après son départ du PSG :

«Mis à part la LFI, c’est quand même assez rare de voir Cyril s’acharner comme ça sur quelqu’un. Je ne vois pas bien ce qu’il lui a fait. Il est évident que s’il n’a qu’un son de cloche, celui de Nasser, c’est un petit peu compliqué…»