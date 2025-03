Salah au PSG : Grosse annonce dans la presse italienne !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Mohamed Salah se retrouve en fin de contrat et à moins d’un énorme retournement de situation, il devrait quitter Liverpool. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, qui depuis plusieurs années déjà rêve de s’attacher les services de l’international égyptien.

Avec le départ de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a clamé haut et fort vouloir en finir avec les stars. Pourtant, cet hiver le club a dépensé pas moins de 70M€ pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli et un nouveau gros coup est déjà annoncé pour cet été, avec un très grand nom qui pourrait débarquer à Paris.

PSG - Dembélé : Hanouna annonce du très lourd dans TPMP !

➡️ https://t.co/IPhtduL3GK pic.twitter.com/LfKHEVEJWK — le10sport (@le10sport) March 21, 2025

La fin pour Salah ?

Il s’agit de Mohamed Salah, qui après avoir régalé les supporters de Liverpool durant plusieurs années, semble prêt à affronter un nouveau chapitre dans sa carrière. « Est-ce ma dernière année au club ? Pour le moment, oui » a récemment expliqué le principal intéressé, lors d’un entretien accordé à Sky Sports. « Ce sont les six derniers mois. Il n'y a pas eu de progrès (dans les négociations), loin de là. Nous devons donc attendre et voir ».

L’Arabie Saoudite veut plomber le PSG

D’après les informations de TMW, le PSG serait l’une des pistes les plus concrètes pour Salah. Il faut dire que les dirigeants parisiens rêvent de le recruter depuis très longtemps et le fait qu’il soit libre sera sans aucun doute une occasion à ne pas rater. Attention toutefois, puisque le portail italien assure que l’Arabie Saoudite serait prêt à lui offrir un pont d’or, afin de le convaincre de quitter l’Europe.