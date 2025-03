Malaise au PSG à cause d’un gros salaire ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs qui offre les plus gros salaires en Europe. Mais la politique a radicalement changé ces dernières années et les dirigeants parisiens souhaiteraient désormais réduire leur massa salariale, ce qui semble parfois coincer avec certains joueurs.

Avec les départs de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG a décidé d’en finir avec les salaires mirobolants. Pourtant, la grille actuelle reste tout de même dans la tranche très haute des clubs européens, avec notamment Marquinhos qui émarge à près de 15M€ par an.

Le PSG demande un effort

Mais ça va changer à l’avenir, puisque le PSG souhaiterait réduire le salaire de certaines de ses stars ! D’après les informations de Mediaset, cela serait notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, arrivé libre en 2021 et qui gagne près de 10M€ net par an. Son contrat se termine en 2026 et pour prolonger, les dirigeants parisiens aimeraient qu’il accepte de réduire ses émoluments.

Donnarumma pas très chaud ?

Sauf que pour le moment, le principal intéressé ne semble pas vraiment convaincu. Le média italien nous apprend en effet que le gardien de but du PSG ne voudrait pas réduire son salaire pour le moment, ce qui bloquerait les négociations autour de sa prolongation. Il faudra vite trouver une solution, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et demi.