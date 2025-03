OM - Longoria : Une pression digne de Bernard Tapie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM n’est pas un club de football comme les autres et sur la Canebière, la pression est immense. Pablo Longoria, qui dirige le club phocéen, peut d’ailleurs en témoigner. Pour l’Espagnol, ce n’est donc pas facile au quotidien et c’est ainsi que Jean-Pierre Bernès a notamment fait un parallèle avec ce qu’il a vécu à l’OM aux côtés de Bernard Tapie.

Arrivé en tant que directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria a été propulsé en quelques mois seulement au poste de président. Depuis 4 ans désormais, l’Espagnol dirige ainsi le club phocéen, mais ce travail est plus fatiguant que jamais. Et pour cause… Longoria doit faire avec une pression immense comme ça a pu être le cas pour Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès le sait très bien.

« Ça me rappelle quand avec Bernard (Tapie) on était dirigeant »

Ancien dirigeant de l’OM, Jean-Pierre Bernès s’est confié sur la pression vécue par Pablo Longoria. Lors du podcast de La Provence, il a alors expliqué : « Pablo à la mi-temps d’un match, je le vois fumer. Je vois cette pression. Ça me rappelle quand avec Bernard (Tapie) on était dirigeant. On a une pression ».

« A Marseille, on vous impose une exigence »

« Quand vous êtes responsable d’un club comme l’OM, vous avez une pression terrible. On le voit qu’il est sous pression. A Marseille, on vous impose une exigence, une exigence sportive et économique », a ajouté Bernès à propos de Pablo Longoria.