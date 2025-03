Transfert à l'OM : Coup de tonnerre pour le mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood avait pourtant rapidement mis tout le monde dans sa poche. Sa baisse de forme notable depuis quelque temps commencerait à agacer même en interne à cause d'une attitude pas irréprochable qui plus est. Le transfert du coup le plus cher de l'été dernier serait même d'actualité...

Pourtant recruté pour 31M€ environ bonus compris, Mason Greenwood n'apporte certainement pas entière satisfaction à Roberto De Zerbi et aux dirigeants marseillais ces dernières semaines. Il n'y a qu'à s'attarder sur les deux débuts de match entamés sur le banc des remplaçants par l'Anglais contre le RC Lens (0-1) et le PSG (1-3).

«J'ai un doute avec un garçon comme ça devant»

Le journaliste Florent Germain de RMC a affirmé sur BFM Marseille que du côté de l'OM, on ne fermerait pas pleinement la porte à un transfert de Mason Greenwood dès le prochain mercato si une nette amélioration de son implication n'était pas relevée par les têtes pensantes du club phocéen. Ancien joueur phare de l'OM dans les années 90, Eric Di Meco doute de plus en plus du statut de Greenwood à Marseille. « S'il met sa vingtaine de buts, ça permettra peut-être à l'OM d'atteindre ses objectifs. Après la vraie question c'est, est-ce que tu construis l'équipe autour de lui, sur une saison à 50 matches ? J'ai un doute avec un garçon comme ça devant. Au bout de six mois, il ne serait déjà plus trop dans le projet ? Je n'arrive pas à comprendre ! ».

«S'ils ont une chance de le revendre, ils vont le revendre rapidement»

Même son de cloche pour Vincent Moscato. Pendant le Super Moscato Show, l'ancien rugbyman est même allé jusqu'à avancer l'éventuelle vente de Mason Greenwood en direct sur les ondes de RMC. « Ce n'est pas le fer de lance. C'est un suiveur, c'est moyenasse, qui ne montre pas une grande motivation. S'ils ont (ndlr les dirigeants) une chance de le revendre, ils vont le revendre rapidement ».