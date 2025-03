Bennacer recale l’OM, il file à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l'OM est parvenu à attirer Ismaël Bennacer. Les premières tentatives avaient été soldées par des échecs retentissants, notamment en 2015. Alors entraîné par Marcelo Bielsa, le club phocéen lui avait proposé un premier contrat professionnel, mais le joueur, alors à Arles, avait choisi l'exil.

Pour Ismaël Bennacer, ce retour dans les Bouches-du-Rhône sonne comme un véritable retour aux sources. Natif d’Arles, le milieu de terrain algérien a retrouvé ses repères dans une région qui a assisté à ses premiers pas sur un terrain de football. Bien que supporter de l’OM, c’est à Arles que Bennacer s’est révélé. Mais malheureusement pour lui, le joueur avait été lancé dans le grand bain dans une période délicate durant laquelle Arles végétait dans les bas fonds de Ligue 2.

« Il était très à l’écoute »

« On n’était pas dans une bonne situation et il était très jeune, mais on a vite senti ses qualités : il était technique, savait casser des lignes, n’avait pas peur d’aller au combat. On avait confiance : on jouait un maximum avec lui pour les sorties de balles et il s’est imposé petit à petit, sans fanfaronner et avec discrétion, un super état d’esprit, de belles valeurs… Il était très à l’écoute » avait déclaré Gaël Givet, ancien joueur du club.

Bennacer, l'échec de Bielsa

Placé en liquidation judiciaire en 2015, Bennacer est contraint de quitter son cocon. Son talent avait été repéré par plusieurs équipes comme l’AS Monaco, Dijon, l’OL, Chelsea, Porto, et même l’OM. Alors coaché par Marcelo Bielsa, la formation marseillaise avait étudié ce dossier, mais le milieu de terrain avait envie d'autre chose, de sortir de sa réserve pour véritablement lancer sa carrière. Après avoir visité les installations de Manchester City et fait un essai à la Lazio Rome, le joueur avait fini par privilégier un départ vers Arsenal.