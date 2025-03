Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2026 avec le PSG et alors qu'il reste sur une performance XXL en Ligue des Champions contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma n'est pas pour autant assuré de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Le gardien italien a d'ailleurs lâché une petite bombe jeudi soir en direct à la télévision, ouvrant grand la porte à un retour... à Milan !

Gianluigi Donnarumma (26 ans) sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ? Il est surtout question en ce moment d'un vif intérêt de Luis Campos pour Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, afin de remplacer l'international italien qui n'a pas toujours apporté satisfaction depuis son arrivée au PSG en 2021. Donnarumma reste pourtant sur une grande performance sur la pelouse de Liverpool la semaine dernière en Ligue des Champions avec une séance de tirs au but héroïque... Suffisant pour envisager un avenir au PSG ?

Raiola ouvre la porte au PSG

Son agent, Enzo Raiola, a récemment dégagé une tendance positive quant à une prolongation de contrat avec le PSG : « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution », a-t-il confié dans les colonnes de L'EQUIPE.

Donnarumma se voit bien revenir à Milan !

Mais jeudi soir, alors qu'il jouait avec la sélection italienne contre l'Allemagne (1-2) à San Siro, le gardien du PSG a surpris tout le monde en ouvrant la porte à un retour à Milan en direct au micro de Sky : « San Siro est un stade unique, je le porterai toujours avec moi, revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici. Certains me veulent ici ? C'est sympa, mais ce sont des situations qu'on verra plus tard. L'Italie et San Siro m'ont tellement manqué », a indiqué Donnarumma. Affaire à suivre...