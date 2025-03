Griezmann, la surprise du chef annoncée en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est le troisième rassemblement sans Antoine Griezmann, retraité international depuis le 30 septembre 2024. Le vide que laisse le champion du monde 2018 du point de vue de la créativité est important et a incité Eric Di Meco a milité à l'antenne pour qu'il revienne chez les Bleus pour le Mondial 2026.

Jeudi soir, l'équipe de France a fait preuve d'un manque de créativité criant à Split dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des nations. Le milieu de terrain aligné par Didier Deschamps, à savoir Aurélien Tchouaméni, Matteo Guendouzi et Adrien Rabiot n'a pas vraiment enchanté les foules, à commencer par Eric Di Meco.

«Coupe du monde aux Etats-Unis, ça peut le gratter»

L'ancien international français de l'OM a profité d'un débat sur l'équipe de France pendant le Super Moscato Show vendredi afin d'évoquer l'éventuelle sortie d'Antoine Griezmann de sa retraite internationale prise le 30 septembre 2024. « S'il reste encore à l'Atletico un an de plus, qu'il est énorme et qu'il décide de partir l'année d'après... Coupe du monde aux Etats-Unis, ça peut le gratter ».

«Il n'y a personne qui le remplace»

« S'il joue là-bas aussi ça peut le gratter si jamais on l'appelle parce qu'il n'y a personne qui le remplace. J'aimerais qu'il revienne ». a conclu Eric Di Meco sur les ondes de RMC. Reste à savoir si comme Zinedine Zidane en 2005 pour le Mondial 2006 en Allemagne, Antoine Griezmann signera son retour chez les Bleus pour la Coupe du monde 2026.