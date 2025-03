OM : L'annonce à 20M€ de la presse italienne !

La rédaction

Après cinq ans à l'OM, Leonardo Balerdi pourrait rejoindre l'AS Roma cet été. La Gazzetta dello Sport annonce que les deux clubs sont en discussions et que le défenseur argentin aurait déjà accepté ce transfert. L'OM pourrait récupérer 20 M€, une somme qui serait précieuse pour renforcer sa défense affaiblie cette saison.

Balerdi est ok pour partir

Si les négociations sont toujours en cours et qu’aucun accord n’a été trouvé pour le moment entre l’OM et Rome, le quotidien transalpin explique quand même que Leonardo Balerdi aurait déjà accepté ce transfert et serait prêt à partir de la cité phocéenne.

L’OM voudra se renforcer en défense

Un départ qui ferait mal à l’OM et à Roberto De Zerbi, étant donné les difficultés défensives des Olympiens cette saison. Si l’OM devait déjà recruter en défense, le départ de Balerdi ne fera qu’accentuer ce besoin. Les 20 M€ glanés grâce à son départ ne seront pas de trop.