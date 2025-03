Griezmann : Son retour annulé à cause d’un clash ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la rencontre face à la Croatie ce dimanche, Olivier Giroud sera mis à l'honneur après son incroyable carrière en équipe de France. Antoine Griezmann devait aussi être fêté, mais il a décliné l'invitation, officiellement pour une « histoire d’agenda ». Mais pour l'ancien cycliste Jérôme Pineau, le joueur de l'Atlético aurait refusé pour une autre raison.

Retraités après l’Euro, Olivier Giroud et Antoine Griezmann devaient être mis à l’honneur avant la rencontre face à la Croatie ce dimanche. Au final, seul l’attaquant de Los Angeles a accepté l’invitation. Selon Philippe Diallo, Grizou était dans l’incapacité de faire le déplacement pour « une histoire d'agenda, rien d'autre ». Mais pour Jérôme Pineau, il y a anguille sous roche dans cette affaire.

Une raison cachée ?

Selon l’ancien cycliste, la FFF est fautive. « Il y a peut-être une question d’agenda, mais aussi de forme. Si tu as envie de célébrer les deux immenses joueurs, tu ne fais pas un package. Tu fais un jour l’un et un jour l’autre. Ils méritent un jour d’hommage chacun au Stade de France. Griezmann a dû mal le prendre, la forme a dû froisser Griezmann » a confié Pineau sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« Je ne le vois pas revenir »

En ce qui concerne l’avenir international de Grizou, il estime que seul le retour de Paul Pogba pourrait le faire changer d’avis. Mais le milieu de terrain est encore très loin de l'équipe de France. « Je ne le vois pas revenir. Je pense qu’il est parti parce qu’il ne trouvait plus sa place dans le groupe et sur le terrain. Que le football pratiqué ne lui convenait pas. Il y a quelque chose de cassé avec le sélectionneur et certains joueurs je pense. La seule raison qui le ferait revenir, c’est Paul Pogba. On en est loin » a-t-il lâché ce dimanche.