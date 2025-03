Mbappé : Deschamps déjà oublié ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2026, après un quatrième Mondial en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps se retirera de ses fonctions comme annoncé par le principal intéressé en janvier dernier au cours d'une prise de parole sur LCI et TF1. Néanmoins, cette grosse page de l'histoire contemporaine des Bleus bientôt tournée n'a pas fait parler cette semaine à Clairefontaine. La bande de Kylian Mbappé, de manière générationnelle, passerait déjà à autre chose.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Pendant la première quinzaine de janvier, Didier Deschamps reconnaissait que son aventure à la tête de l'équipe de France prendrait fin à l'issue de la Coupe du monde 2026, soit au terme de son contrat envers la Fédération française de football. « J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien ».

Pas de discours de Deschamps devant les Bleus concernant son départ

Et après ? Il semble que Zinedine Zidane tienne la corde à l'instant T afin de le remplacer et diverses célébrités ont déjà commencé à militer pour que le champion du monde 98 prenne la succession de Didier Deschamps. Deux mois après son annonce chez LCI et TF1, le sélectionneur des Bleus a accueilli cette semaine les joueurs sélectionnés pour la double confrontation contre la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations. D'après les informations de L'Equipe, il n'y aurait cependant pas eu de prise de parole de la part de Deschamps auprès de son groupe cette semaine au sujet de l'annonce de son départ.

La génération Mbappé a déjà tourné la page ?

Au sein du vestiaire de l'équipe de France, il n'y aurait pas eu non plus d'échanges à signaler entre les joueurs. Les proches avec lesquels Didier Deschamps auraient pu discuter ne sont plus internationaux, à savoir Hugo Lloris et Raphaël Varane. Pour ce qui est de la génération portée par Kylian Mbappé et les plus jeunes, ils sont plutôt habitués aux changements d'entraîneurs depuis leurs débuts et disposent de cette faculté de passer rapidement à autre chose d'après L'Equipe.