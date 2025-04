Adil Rami : Après Danse avec les Stars, il accepte un nouveau projet !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On n'arrête plus Adil Rami. Après Danse avec les Stars sur TF1, les Traîtres sur M6 ou encore la Kings League, Adil Rami a répondu présent à l'appel de l'influenceur suisse Nico Capone. Ce dernier organise un match de football caritatif entre son équipe et celle de l'humoriste marseillais Redouane Bougheraba.

L’aventure « Danse avec les Stars » a pris fin pour Adil Rami, battu en finale par Lénie. Mais le champion du monde 2018 devrait encore faire parler de lui dans les prochaines semaines. Actuellement sur M6 dans le jeu « Les Traîtres », l’ancien joueur de l’OM prend également part à la première saison de la Kings League France.

Rami est présent pour la bonne cause

Le calendrier est donc surchargé pour Adil Rami, qui a trouvé du temps pour participer à un match de charité. Organisé par l’influenceur suisse Nico Capone, il aura pour but de lever des fonds pour deux associations : Theodora et Terres d'espoir.

Rami va partager la vedette avec Nasri

Pour cette belle cause, Capone a réuni un casting cinq étoiles. L’humoriste Redouane Bougheraba a répondu présent, tout comme Franck Dubosc, Kev Adams, Gims, Michou. D’anciens joueurs participeront aussi à cette rencontre. En plus de Rami, Samir Nasri devrait fouler la pelouse du stade de la Tuilière de Lausanne le 6 septembre prochain.