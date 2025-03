Panique à l’OM, il peut éviter le drame

Alexis Brunet

Ce dimanche, la presse italienne a affirmé que Leonardo Balerdi était dans le viseur de l’AS Rome et que le club italien aurait déjà entamé des négociations avec l’OM pour tenter de le faire venir l’été prochain. Le joueur aurait d’ailleurs déjà donné son accord à un tel transfert, mais il ne serait toutefois pas le favori pour le poste selon une autre source transalpine.

Chaque été, l’OM est l’un des grands acteurs du marché des transferts. Le club phocéen a l’habitude de changer beaucoup de choses à son effectif et donc les joueurs sont souvent de passage et ne restent pas bien longtemps. Au cœur de ce système, Leonardo Balerdi fait donc figure d’extra-terrestre, lui qui évolue à Marseille depuis 2020.

L’AS Rome veut Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi évolue donc à l’OM depuis cinq ans, mais son aventure dans le sud de la France pourrait prendre fin l’été prochain. En effet, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome souhaiterait s’offrir les services de l’Argentin. Le club italien aurait même déjà entamé des négociations avec Marseille et, de son côté, le défenseur central serait plutôt partant pour rejoindre la Serie A et notamment ses deux compatriotes Leandro Paredes et Paulo Dybala.

Balerdi n’est pas le favori pour le poste

Leonardo Balerdi a donc de grandes chances de quitter l’OM, mais cela ne serait pas encore catégorique. Si la Gazzetta dello Sport affirme que l’AS Rome le veut absolument, le Corriere dello Sport livre lui une autre version. L’Argentin ne serait pas le favori pour renforcer la défense centrale romaine, puisque cette place serait pour le moment occupée par Oumar Solet. Ce dernier a évolué au RB Leipzig pendant quatre saisons, mais il vient de débarquer à l’Udinese cet hiver, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Le Français plairait donc beaucoup à l’AS Rome, et son possible transfert dans La Ville Éternelle permettrait alors à Roberto De Zerbi de conserver son capitaine, ce qui pourrait ravir les supporters marseillais.