Bennacer - OM : Son transfert est refusé !

L'OL peut s'en mordre les doigts. En 2019, le club lyonnais avait manqué l'occasion de signer Ismaël Bennacer. Pourtant, l'actuel milieu de terrain de l'OM était attiré par le projet porté par Juninho et Silvinho. Mais après concerté l'ensemble des parties, le directeur sportif brésilien avait opté pour Thiago Mendes.

Présent à l’OM depuis quelques semaines, Ismaël Bennacer était à deux doigts de rejoindre un club rival. En 2019, le joueur qui se trouvait alors à Empoli avait été contacté par Juninho, alors directeur sportif de l’OL. Entre les deux hommes, le courant était bien passé.

« Je n’ai plus eu de nouvelles »

« Ils n’avaient pas encore de coach. Mon agent les avait rencontrés. J’ai rencontré aussi Florian Maurice. Il m’a dit : "Nous, on te veut. Tu as le profil. Je pense que n’importe quel entraîneur te voudrait à Lyon. Après, il y a eu Sylvinho et Juninho. Et je n’ai plus eu de nouvelles » avait lâché Bennacer lors de l’émission Le Vestiaire.

Bennacer recalé à Lyon

Et pour cause, l’OL avait décidé de laisser de côté ce dossier Bennacer et de concentrer ses efforts sur Thiago Mendes, qui ne laissera pas un incroyable souvenir sur les quais du Rhône. Après cet échec, le milieu de terrain algérien rebondira au Milan AC.