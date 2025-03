Transfert à 75M€ : Le PSG va faire rager Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Actuellement prêté du côté de Galatasaray, Victor Osimhen va faire son retour à Naples l’été prochain. Le Nigérian ne devrait toutefois pas s’y attarder, car il ne souhaite pas rester au sein du club italien. Le PSG pourrait donc en profiter pour le faire venir, sachant qu’il sera en plus disponible contre un chèque de 75M€. Un transfert qui, s’il se réalise, ne devrait pas plaire à Luis Enrique.

Depuis un certain temps maintenant, Victor Osimhen est lié au PSG. Le club de la capitale pensait déjà au Nigérian l’été dernier, mais il n’avait pas réussi à le faire venir. Le buteur voulait toutefois à tout prix quitter Naples et il avait donc rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Osimhen sera disponible pour 75M€ cet été

Victor Osimhen n’est pas prêté avec option d’achat à Galatasaray et il devra donc faire son retour à Naples l’été prochain. Toutefois, il y a de fortes chances pour que le Nigérian reparte aussitôt et cette fois peut-être de façon définitive. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le buteur disposerait d’ailleurs d’une clause libératoire de 75M€ dans son contrat pour les clubs étrangers, ce qui pourrait donc faire les affaires du PSG.

Luis Enrique n’est pas fan du profil d’Osimhen

Le PSG sera donc un des clubs attentifs à la situation de Victor Osimhen, mais la Gazzetta dello Sport précise que cela sera également le cas d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester United et de la Juventus de Turin. La concurrence sera donc rude, d’autant plus que le profil du buteur ne serait pas tellement apprécié par Luis Enrique. Le coach espagnol a plus l’habitude de jouer avec des faux numéros neuf, comme c’est le cas actuellement avec Ousmane Dembélé. Le Portugais Gonçalo Ramos, qui est un vrai finisseur de métier, doit par exemple se contenter des miettes depuis le début de la saison. Reste à voir si le technicien parisien décidera finalement de changer d’avis l’été prochain.