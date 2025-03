Transfert à l'OM : La demande d'un ancien du PSG !

La rédaction

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, pourrait rejoindre l’AS Roma cet été. Le club phocéen réclame 20 M€ pour son défenseur central, alors que les négociations sont en cours. Un transfert facilité par la présence de Leandro Paredes, ancien du PSG, qui sponsorise l’Argentin. Une page pourrait se tourner à l’OM.

Après 5 saisons passées à l’OM, Leonardo Balerdi pourrait bien faire ses valises cet été. En effet, le désormais capitaine de l’OM pourrait rejoindre l’AS Roma lors du prochain mercato estival, annonce La Gazzetta dello Sport. Les dirigeants de l’OM estiment Balerdi à 20 M€, tandis que les négociations ont déjà démarré entre Rome et le club phocéen.

Balerdi rejoint un ancien du PSG

Leonardo Balerdi arriverait donc en Italie, à l’AS Roma, et un ancien du PSG n’y serait pas étranger. Le défenseur de l’OM est sponsorisé par Paulo Dybala et Leandro Paredes (joueurs de la Roma) selon le média transalpin. De quoi grandement faciliter un possible transfert de Balerdi ?

La fin de Balerdi à l’OM ?

Véritable taulier de l’OM depuis maintenant plusieurs saisons, Leonardo Balerdi a mis du temps à s’adapter à Marseille. Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund, l’Argentin a, pendant longtemps, été critiqué pour son irrégularité et ses sauts de concentration, avant de devenir le défenseur qu’il est aujourd’hui.